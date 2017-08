Passageiros desesperam por um voo para o Funchal

Para o Governo madeirense a atenção dada aos passageiros foi uma resposta eficaz, mas os passageiros que ficaram retidos no aeroporto, mais de cinco mil queixam-se da falta de apoio das companhias aéreas.



As queixas dos passageiros no Aeroporto da Madeira registadas pela equipa de reportagem da RTP no Funchal onde o vento forte continua a obrigar ao cancelamento de voos.



Os passageiros aglomeram-se no aeroporto. Há também muitos passageiros a viajar de barco para o Porto Santo para daí apanharem um avião.



Os responsáveis da TAP já pediram aos passageiros com voos marcados que não vão para os aeroportos e que consultem a informação sobre os voos através das agências de viagem, do call center da TAP ou através do site da internet flytap.com



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) continua a pôr a madeira sob aviso amarelo para esta segunda-feira, com previsão de vento forte, com rajadas que podem atingir os 80 km por hora.