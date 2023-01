Passageiros oriundos da China submetidos a teste à covid-19 em Lisboa

Foto: Kim Kyung-Hoon - Reuters

Na manhã deste sábado, aterrou em Lisboa um voo da China. Além do teste negativo ainda no embarque, o Ministério da Saúde adiantou à RTP que 62 passageiros foram sujeitos a novo teste à chegada.