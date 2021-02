Passagem da depressão Karim traz agravamento das condições meteorológicas

Para esta manhã, está prevista chuva forte no litoral Norte e Centro.



Chuva que vai progredir, de forma gradual, para o restante território.



As rajadas de vento podem atingir os 90 quilómetros por hora no litoral e chegar aos 110 nas terras altas.



A ondulação pode atingir os nove metros.