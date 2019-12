Passagem de ano. Avisos nos Açores, Madeira e continente

Nos Açores há aviso amarelo nas ilhas das Flores e Corvo (grupo ocidental) devido ao vento e à chuva e que se prolonga até às 06h00 locais (07h00 em Lisboa) de quarta-feira.







As ilhas da Graciosa, Terceira, São Jorge, Pico e Faial (grupo central) estão também sob aviso amarelo devido à chuva, por vezes forte, e vento até às 12h00 e 15h00 locais de quarta-feira, respetivamente.





O mau tempo nos Açores deve-se à passagem de uma superfície frontal fria, que irá condicionar o estado do tempo.





Também a costa Sul da Madeira está sob aviso amarelo, mas por causa do tempo quente, que se manterá até às 18h00 de hoje. São esperadas para esta terça-feira temperaturas de 23 graus de dia e de 18 graus à noite.





No continente, o aviso do IPMA recai sob Bragança, onde está previsto nevoeiro em alguns locais, em particular junto a linhas de água, com possível formação de sincelos e temperaturas máximas inferiores a 5ºC.





O aviso amarelo é o terceiro mais grave, depois do vermelho e do laranja, e é emitido quando as condições meteorológicas representam "risco para determinadas atividades".

“Não é preciso entrar no mar”

A Autoridade Marítima aconselha população a não ir a banhos na noite de passagem de ano, sobretudo se tiver consumido bebidas alcoólicas.







"Não é preciso entrar no mar para comemorar", reforça a Autoridade Marítima, que aconselha ainda que se evitem as zonas molhadas e as arribas.





"Recomenda-se à população em geral que tenham os devidos cuidados na prática de passeios junto à costa e nas praias, bem como na prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima", afirmou a entidade responsável pela coordenação das atividades da Marinha.





Neste sentido, é essencial que as pessoas "assumam uma postura preventiva não se expondo desnecessariamente ao risco".