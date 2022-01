Passagem de ano. Urgência no Santa Maria foi mais calma que o habitual

A madrugada nas urgências do hospital de Santa Maria foi mais calma do que o habitual. A maior pressão continua a ser com os doentes covid. Estão internados em enfermaria 48 doentes e mais 10 em Unidades de Cuidados Intensivos. A maioria dos doentes apresenta sintomas ligeiros.