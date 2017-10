Passagem de furacão Ofélia pelos Açores sem ocorrências graves

Lusa15 Out, 2017, 12:31 / atualizado em 15 Out, 2017, 12:35 | País

"Durante a madrugada apenas houve o registo de quatro quedas de árvores, três no concelho de Ponta Delgada e uma na Povoação (ilha de São Miguel)", adiantou o tenente-coronel Carlos Neves, em declarações à agência Lusa.



O responsável acrescentou que no sábado, no caso do grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) foram registadas cinco ocorrências relacionadas com pequenas derrocadas e uma infiltração numa moradia, enquanto em São Miguel, grupo oriental, foram intervencionadas três ocorrências, nomeadamente duas pequenas inundações e a queda de uma árvore.



O presidente da Proteção Civil dos Açores referiu também que "todo o dispositivo montado na sequência da aproximação ao arquipélago do furacão Ophelia já foi desmobilizado, mantendo-se o serviço normal de socorro às populações".



A aproximação do furacão Ophelia levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a emitir vários avisos meteorológicos que, entretanto, já foram desativados.



Em comunicado, o IPMA informa que se encontra ultrapassada a situação, pelo que cessam os avisos e as recomendações emitidas.



Adianta ainda que às 09:00 locais (mais uma hora em Lisboa) o centro do furacão Ophelia (categoria 2) já se encontrava a 655 quilómetros a nordeste do arquipélago, prevendo-se assim uma melhoria das condições meteorológicas.