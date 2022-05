Passam 40 anos da despenalização da homossexualidade em Portugal

Foto: Sharon McCutcheon - Unsplash

Esta sexta-feira e sábado realiza-se em lisboa uma conferência que reflete sobre as conquistas alcançadas. A lei não conseguiu porém acabar ainda com os preconceitos, sublinha um jovem com quem a jornalista Cláudia Godinho falou.