Passe vai baixar para quem viaja do Alentejo litoral para Lisboa, Algarve e Évora

FotoTST/DR

Em causa os utentes dos concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém, Sines e Odemira, como avança o presidente da Comunidade Intermunicipal do Alentejo litoral, Vítor Proença.



A medida deverá reduzir a utilização do automóvel e assim ajudar o ambiente.



Quanto à qualidade dos transportes públicos Vítor Proença acredita que há qualidade nas frotas, mas promete bater-se para que no Orçamento do Estado do próximo ano estejam inscritas medidas para esse transporte ser cada vez melhor e a baixo custo para os passageiros.



A medida entra em vigor a partir de setembro.



Os utentes devem inscrever-se junto da comunidade intermunicipal à semelhança do que se faz já no interior dos cinco municípios do Alentejo litoral.



Para já o transporte ferroviário está de fora deste plano de redução tarifária.