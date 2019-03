Partilhar o artigo "Passear na Lisboa de Bordalo" revela histórias das obras do artista Imprimir o artigo "Passear na Lisboa de Bordalo" revela histórias das obras do artista Enviar por email o artigo "Passear na Lisboa de Bordalo" revela histórias das obras do artista Aumentar a fonte do artigo "Passear na Lisboa de Bordalo" revela histórias das obras do artista Diminuir a fonte do artigo "Passear na Lisboa de Bordalo" revela histórias das obras do artista Ouvir o artigo "Passear na Lisboa de Bordalo" revela histórias das obras do artista