Passes mais baratos, transportes mais caóticos

Há reforço nos autocarros tanto da Carris com a Sul do Tejo. Mesmo com mais oferta, há pessoas a desesperar às primeiras horas da manhã.



As reclamações dos utentes dos transportes aumentaram 23% no segundo trimestre de 2018.



A Fertagus é a recordista no aumento do número de passageiros: 19,2%.



No Metro de Lisboa, o número de passageiros cresceu 4,4%. Já os autocarros da Carris, tiveram um crescimento de 5,6% dos passageiros. No transporte fluvial da Transtejo/Soflusa o número de passageiros aumentou em 8,3%



As supressões de carreiras, os atrasos e as greves têm deixado os utentes indignados.



O desespero para apanhar transporte público repete-se diariamente e começa logo às primeiras horas da manhã.