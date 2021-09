Passos, Portas e Cavaco juntos em livro de Moreira da Silva, Marcelo em modo virtual

O anterior chefe de Estado, Aníbal Cavaco Silva, assistiu na primeira fila à apresentação do livro "Direito ao Futuro: por um mundo mais justo, mais verde e mais seguro", na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Marcaram igualmente presença na apresentação do livro do diretor para a Cooperação e Desenvolvimento na OCDE vários membros do executivo PSD/CDS-PP que Passos Coelho liderou como Paulo Portas (que apresenta o livro), Maria Luís Albuquerque, Assunção Cristas, Pires de Lima, Mota Soares, Marco António Costa, Paulo Macedo, Paulo Núncio, Fernando Leal da Costa ou Jorge Barreto Xavier.

Questionado pelos jornalistas à entrada da cerimónia, Passos Coelho considerou natural que, tendo Jorge Moreira da Silva sido seu ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia e "companheiro de muitas aventuras políticas", se juntem hoje várias pessoas que passaram por essas fases.

No entanto, à pergunta se tem saudades desse antigo executivo, o antigo primeiro-ministro respondeu taxativamente: "O caminho faz-se sempre para a frente".

Questionado se esse caminho incluirá, no futuro, algumas destas pessoas, Passos Coelho voltou a ser categórico.

"Nada disso, para a frente está a minha vida pessoal que não tem nada de político", disse.

Outras figuras presentes na cerimónia foram o antigo líder do PSD Rui Machete, o ex-candidato à liderança social-democrata Miguel Pinto Luz ou os antigos ministros do PSD Ângelo Correia ou Leonor Beleza.

Jorge Moreira da Silva é, desde 2016, diretor para a Cooperação e Desenvolvimento na OCDE em Paris, onde lidera o secretariado do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento, e fundador do grupo de reflexão Plataforma para o Crescimento Sustentável.

Foi líder da Juventude Social-Democrata, deputado, eurodeputado, e primeiro vice-presidente do PSD, durante a liderança de Pedro Passos Coelho.

Em novembro do ano passado, defendeu a realização de um congresso extraordinário do PSD para clarificar a estratégia de "coligações e entendimentos" da direção de Rui Rio e atacou a "traição" aos valores do partido pela solução governativa nos Açores, com o Chega.

Em entrevista ao JN/TSF este verão, admitiu poder vir a "fazer uma reflexão" quanto a uma futura candidatura à liderança do partido, mas nunca antes das autárquicas de 26 de setembro.

"Não quero distrair as pessoas do essencial. Temos eleições autárquicas agora e temos de começar de novo e não recomeçar. Temos uma recuperação económica e social para liderar. Esta é uma altura para discutir ideias. A seu tempo se falará do que eu e outros poderemos vir a fazer num futuro congresso ou eleições diretas do PSD", referiu, na entrevista.