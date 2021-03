"Pastelaria do bairro" é novo projeto da associação de moradores do Bairro da Boavista

Foto: Facebook associação de moradores do Bairro da Boavista

Já cheira a bolos, na "pastelaria do bairro". É um projeto da associação de moradores do Bairro da Boavista, para ajudar a população desta zona carenciada de Lisboa. A pastelaria foi criada depois do sucesso da padaria comunitária, no mesmo bairro. Como constatou a repórter Arlinda Brandão, os folares já estão a caminho do forno, a pensar na Páscoa.