Pastores da Serra da Estrela fazem levantamento dos prejuízos provocados pelo incêndio

As chamas destruíram muitos pastos, o que coloca em risco por exemplo a criação de ovelhas e a produção de queijo, e o objectivo é agora que possam ser disponibilizados apoios excepcionais, explica o presidente da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, Manuel Marques.Manuel Marques lembra que a qualidade do queijo da serra depende da alimentação animal e os pastores estão a viver um ano de má memória.A Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela confia nos apoios do Governo para garantir que o queijo continua a ser uma marca de excelência nacional.Ainda não estão contabilizados os prejuízos, mas o ministério da Agricultura mostra-se disponível para apoiar os pastores da Serra da Estrela afectados por este incêndio que já arde desde sábado.