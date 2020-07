Património: 17 itinerários regionais e temáticos com descontos

Justificando a novidade do "Bilhete Família", a Secretária de Estado e Adjunta para o Património, Ângela Ferreira, refere a oportunidade que a pandemia da covid-19 criou para os portugueses revisitarem museus e monumentos nacionais, sem se descurar as condições de segurança sanitária: «o nosso objetivo foi incentivar os portugueses a virem, com toda a confiança e toda a tranquilidade. É uma visita segura e com preços mais em conta. Em vez do bilhete normal de quatro membros da família, ou seja, dois adultos e dois ascendentes ou descendentes, fizemos um desconto de 45% mas alargando até um máximo de 10 membros da família.».Mais de 60 monumentos e museus em todo o país estão incluídos neste programa criado pelas Direções Regionais de Cultura, através de um protocolo assinado com a Direção-Geral do Património Cultural.Até Março deste ano, 20% dos visitantes dos museus, palácios, monumentos e sítios arqueológicos nacionais correspondia a portugueses e estrangeiros residentes em Portugal. Em declarações à Antena 1, a Secretária de Estado Ângela Ferreira confirma a expectativa de que esta campanha de descontos contribua para que este número suba mais de 50%.O programa de redução de preço de bilhetes pode vir para ficar, ou seja, prolongar-se para lá de 30 de Setembro de 2020, refere Ângela Ferreira: «vamos fazer esta experiência, na perspetiva de podermos incluir estes itinerários no ano 2021». www.culturaportugal.gov.pt é um dos sítios na internet que divulga a partir de hoje (24 Julho) os itinerários culturais propostos. O novo programa de descontos no acesso a museus, palácios, monumentos e sítios arqueológicos nacionais está em vigor a partir de 27 de Julho.