Património religioso pode mitigar crise habitacional

Numa nota que antecipa a 4.ª edição da conferência internacional "Arquiteturas da Alma", que decorre de quinta-feira a sábado no Mosteiro da Batalha sob coordenação do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, o investigador critica também o impacto do programa de valorização do património Revive.

Rolando Volzone, que na Batalha fará uma intervenção sobre "Dinâmicas do património monástico", entende que "não se deve olhar para o património monástico-conventual apenas como monumentos".

"Essa dimensão é obviamente importante, mas os edifícios podem e devem estar ao serviço da comunidade para outros fins, nomeadamente como instrumento de mitigação da crise habitacional", afirma o investigador do Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território - Dinâmia.

Em Lisboa, exemplifica, uma secção do claustro do Convento das Bernardas, onde atualmente funciona o Museu das Marionetas, já é utilizada para realojamento de famílias.

De acordo com dados divulgados pela organização da conferência "Arquiteturas da Alma", em Portugal só cerca de 1% do património religioso católico é utilizado para as suas funções originais.

O restante está disponível para outras utilizações, apesar de uma grande parte estar em ruínas. Para o investigador, esses espaços podem ser reaproveitados para alojar pessoas em situação de vulnerabilidade.

Rolando Volzone critica, por isso, a opção fomentada pelo Turismo de Portugal através do programa Revive, que visa reaproveitar espaços religiosos para fins de lazer e hospedagem, colocando o património público ao serviço do turismo, sobretudo do setor da hotelaria.

"Estamos a assistir a uma autêntica despersonalização do nosso património a favor da rentabilidade. Como o Estado e as câmaras municipais não têm possibilidade de manter os espaços e dar-lhe funções viáveis, acabam por concedê-los a investidores privados, que decidem construir mais hotéis e empreendimentos de luxo", aponta.

O problema, acrescenta, "é que há uma loucura de multiplicar hotéis, cujos impactos raramente se traduzem em criação de rendimentos e de melhoria de condições de vida nas comunidades em que se inserem".

Segundo dados a apresentar na conferência "Arquiteturas da Alma", há cada vez mais património religioso ao abandono.

Numa análise do especialista do Dinâmica à região alentejana, concluiu-se que dos 131 mosteiros e conventos, apenas metade tem funções classificadas, sendo que 25% se encontra subutilizado ou totalmente abandonado.

Apenas cerca de 50% tem proteção legal, acabando a outra parte por cair num estado de degradação, revela Volzone.

Com o mote "Entender o passado para mudar o futuro", a 4.ª edição de "Arquiteturas da Alma" tornará públicos um conjunto de trabalhos académicos sobre a história, orientada ao futuro.

A utilização da tecnologia a favor da conservação arquitetónica, a sustentabilidade, a comunicação e o legado do património monástico-conventual serão alguns dos temas em análise.