Patrocínio Azevedo terá sido corrompido para exercer influência sobre a Metro do Porto

O vice-presidente da câmara de Gaia terá sido corrompido também para exercer influência sobre a metro do Porto. A investigação acredita que os empresários da construção Paulo Malafaia e Elad Dror pediram a ajuda do autarca Patrocínio Azevedo para contornar um parecer negativo dado pela empresa a um dos projetos do grupo Fortera.