Patrões e motoristas chegam a acordo de princípio

10 Mai, 2019

"Na sequência da mediação levada a cabo pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação, a ANTRAM e o SNMMP chegaram na última noite a um acordo de princípio para a dignificação das condições de trabalho dos motoristas de matérias perigosas", refere o ministério, liderado por Pedro Nuno Santos, em comunicado.



O documento acrescenta que o acordo em causa, cujo conteúdo não foi detalhado, será agora "submetido para ratificação pelos signatários junto dos seus respetivos associados e filiados".



A Lusa tentou contactar a ANTRAM e o SNMMP, mas até ao momento não foi possível.



Na quinta-feira, o presidente do SNMMP disse ter entregue o pré-aviso de greve, prevista começar em 23 de maio e por tempo indeterminado.Já na quarta-feira, o sindicato tinha anunciado esta intenção, depois de considerar que a ANTRAM violou "os princípios da boa-fé negocial", acrescentando que a estrutura sindical não iria conceder mais tempo aos patrões.O anúncio da nova greve surgiu um dia depois de a ANTRAM ter revelado que a associação patronal e o sindicato tinham acordado um pacto de paz social pelo prazo de 30 dias.O caderno reivindicativo dos motoristas inclui, além de uma remuneração base de 1.200 euros, um subsídio de 240 euros e a redução da idade de reforma.O SNMMP foi criado no final de 2018 e tornou-se conhecido com a greve iniciada no dia 15 de abril, que levou o Governo a decretar uma requisição civil e, posteriormente, a convidar as partes a sentarem-se à mesa de negociações.A arbitragem do executivo fez com que representantes sindicais e empresariais chegassem a acordo, no dia 18 abril, definindo um calendário para o início das negociações, sendo a paralisação desconvocada de imediato.