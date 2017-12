Paula Brito e Costa oficializa renúncia à presidência da Raríssimas

RTP14 Dez, 2017, 13:53 / atualizado em 14 Dez, 2017, 13:57 | País

Elementos da Inspeção-geral do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social estão a levar a cabo uma inspeção solicitada pelo ministro Vieira da Silva | RTP

Na sequência desta comunicação, Paulo Olavo e Cunha vai agora esperar que “os diretores remanescentes solicitem a convocação de uma assembleia geral para proceder à designação dos membros dos órgãos sociais em falta, até ao final do mandato em curso (2016-2019)”.Paula Brito e Costa anunciara na terça-feira, em declarações ao Expresso, a demissão do cargo de presidente da Raríssimas, associação fundada em abril de 2012 para prestar apoio a pessoas com doenças raras.

c/ Lusa



“Caso tal não aconteça até ao final do dia de hoje, procederei à convocação direta da assembleia geral para esse efeito”, acrescentou o responsável, numa declaração citada pela agência Lusa.Fonte da Raríssimas, também citada pela agência de notícias, havia adiantado que a associação realizaria a respetiva assembleia geral “nos primeiros dias de janeiro”.A polémica em torno da Raríssimas - Associação Nacional de Doenças Mentais teve início com uma reportagem da TVI, que mostrou documentos que colocam em causa a gestão de Paula Brito e Costa.A presidente demissionária da Raríssimas terá usado dinheiro do Estado e de donativos para despesas de cariz pessoal.Elementos da Inspeção-geral do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social estão a levar a cabo uma inspeção solicitada pelo ministro Vieira da Silva.Em campo está igualmente uma investigação do Ministério Público, desencadeada por uma denúncia anónima.