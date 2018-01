Paulo Cafôfo constituído arguido em caso da queda de árvore

RTP04 Jan, 2018, 18:34 / atualizado em 04 Jan, 2018, 18:41 | País

A queda da árvore a 15 de agosto de 2017 durante as festas de Nossa Senhora do Monte. Um carvalho centenário caiu sobre a multidão que esperava pela procissão. Morreram 13 pessoas e outras 50 ficaram feridas.



A notícia foi avançada pelo semanário Expresso, que revelou que além de Paulo Cafôfo ter sido constituído arguido neste caso, também Idalina Perestrelo, vereadora do Ambiente, e um funcionário da autarquia foram implicados.



Aquando da queda da árvore, em agosto último, várias questões foram levantadas relativamente a eventuais responsabilidades da Câmara do Funchal.



A Junta de freguesia do Monte pediu, antes do início das festividades, uma vistoria aos plátanos, sendo que após o acidente Paulo Cafôfo enfatizou que esse pedido não abrangeu o carvalho centenário.



Um dos outros problemas levantados com a queda da árvore prendeu-se com a discussão em torno do proprietário do terreno. Enquanto a Câmara do Funchal alegava que o espaço pertencia à paróquia, a diocese do Funchal explicou que não tinha registo do terreno.



A investigação tem decorrido pela mão da PJ do Funchal sob a direção do Ministério Público no DIAP local, para além da colaboração de especialistas botânicos. A investigação prossegue ainda para recolha de prova pericial forense.

Paulo Cafôfo de consciência tranquila

O presidente da Câmara Municipal do Funchal confirmou esta quinta-feira ser um dos arguidos no caso da queda de um carvalho centenário na freguesia do Monte, em agosto do ano passado.



"Confirmo a minha constituição como arguido no decurso do inquérito mandado instaurar na sequência da queda de uma árvore ocorrida no dia 15 de agosto de 2017, na freguesia do Monte".



Paulo Cafôfo declarou ter colaborado sempre com a investigação, forncendo os dados necessários para a evolução da investigação.



"Nestas circunstâncias, comuns em processos desta natureza, colaborei sempre com a investigação, prestei todos os esclarecimentos e forneci ao processo todos os elementos para que se possa efetivamente apurar a eventual existência de responsabilidades".



O presidente da Câmara do Funchal revelou também estar de consciência tranquila.



"Estou de consciência tranquila em relação à minha atuação e ao meu dever para com a segurança dos funchalenses. O meu primeiro pensamento estará sempre com as vítimas deste acontecimento que ficará para sempre na minha memória", declara.



Para além do presidente da autarquia funchalense, Idalina Perestrelo e um funcionário camarário também foram constituídos arguidos.



c/ Lusa