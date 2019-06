Paulo Campos garante neutralidade de Sócrates na PT

Foto: Lusa

O antigo secretário de Estado das Obras Públicas, Paulo Campos, defendeu José Sócrates em tribunal. Ouvido esta tarde como testemunha, na fase de instrução do "Processo Marquês", Paulo Campos garantiu que o governo de Sócrates assumiu uma posição neutra em relação à Portugal Telecom, ao contrário do que suspeita o Ministério Público.







O Ministério Público suspeita da influência do banqueiro do BES, Ricardo Salgado, junto do governo de Sócrates em negócios que tiveram a participação do grupo Espírito Santo.



Agora, o antigo secretário de Estado garantiu em tribunal que o governo foi neutro e não esteve concertado com o grupo Espírito Ssanto na oposição à Oferta Pública de Aquisição lançada pela Sonae sobre a PT.





Pormenores com a jornalista Rita Soares.