O líder do PCP acredita que o Governo português "vai ter de ceder" sobre a criação do Estado da Palestina.

Paulo Raimundo esteve no Porto na apresentação de Diana Ferreira como candidata à presidência da Câmara Municipal.



O secretário-geral comunista afirmou que o cessar-fogo em Gaza permite terminar com o sofrimento do povo palestiniano.



Defendeu que a corrida ao armamento não pode ser encarada como uma oportunidade de negócio.