Paulo Raimundo é hoje confirmado como secretário-geral do PCP

Paulo Raimundo é confirmado hoje como Secretário-geral do PCP. Os membros do Comité Central debatem e votam o nome do sucessor de Jerónimo de Sousa na Conferência Nacional do partido. Jerónimo de Sousa faz também hoje a última intervenção como Secretário-geral.