Paulo Raimundo exige um PCP mais ligado ao dia a dia

"Nós não podemos continuar a ficar à espera que nos batam à porta", disse Paulo Raimundo, em entrevista à Lusa, afirmando que a Conferência Nacional do passado fim de semana, em Corroios, teve como objetivo "animar" e incentivar os militantes a "tomar a iniciativa".

Questionado sobre que "insuficiências" na organização interna foram identificadas, Raimundo referiu em primeiro lugar o recrutamento de novos militantes, frisando que dos dois mil que entraram recentemente a maior parte são "pessoas que dizem 'nós queremos aderir'".

"(...) temos organizações do partido que tem tudo muito organizadinho, com as quotas em dia, tudo organizado, mas com uma desligação ao meio de onde estão. Ou, por exemplo, de que vale uma comissão de freguesia, que tem as quotas em dia, "Avantes!" vendidos, mas depois passa ao lado dos problemas que as pessoas vivem naquela freguesia", apontou.

"Consideramos que é preciso ir mais longe nas organizações do partido nos locais de trabalho, constatamos que não estamos a cumprir, a fazer o que precisamos de fazer no que, para nós, é uma coisa estratégica que é a ligação aos trabalhadores", disse.

A pandemia também deixou as suas marcas no PCP, referindo que, apesar de o partido ter organizado um Congresso e uma Festa do Avante! em plena epidemia, notou-se "debilidades" e organizações onde "a capacidade de resposta ficou mais enfraquecida".

O dirigente do partido referiu que no último congresso, em 2020, havia cerca de 49 mil militantes e que, entretanto, aderiram mais 2.000 pessoas, mas não revelou quantas saíram e qual é a contabilização atual.

Surpreendido com a sua eleição

Sobre a sua eleição como secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo admitiu que "tinha uma opinião diferente" sobre o nome que deveria substituir Jerónimo de Sousa.

"É claro que não vos direi, não levem a mal, não vou confessar isso, mas eu tinha uma opinião diferente daquela que se veio a concluir", revelou Paulo Raimundo.

Se é verdade que o secretário-geral comunista é "um desconhecido", nas palavras do próprio, para a população em geral, "do ponto de vista do partido, no âmbito dos organismos de direção, nas ligações no trabalho, são muitos anos de relacionamentos e de experiências concretas".

"Admito que nessas relações de trabalho e também nas relações humanas os meus camaradas tenham olhado para mim com características que na opinião deles valiam mais do que propriamente a notoriedade", completou.

Sobre os primeiros dias na qualidade de secretário-geral, Paulo Raimundo disse que tem tentado seguir o conselho que os camaradas lhe deram:

"Há uma coisa que os meus camaradas me disseram, 'não inventes'. E eu estou a levar isso muito à letra", disse, entre risos.