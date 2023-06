PCP acusa Governo de abrir caminho aos privados com fecho de bloco de partos do Santa Maria

Em comunicado, o PCP considera que o encerramento para obras das urgências de obstetrícia e do bloco de partos do Hospital de Santa Maria, a partir de 01 de agosto, é "mais um grave capítulo no processo de amputação da capacidade de resposta dos hospitais públicos, pela mão do Governo PS".

"O encerramento do bloco de partos nada tem a ver com a realização de obras, que só se iniciarão daqui a muitos meses. O Ministério da Saúde (...) visa de facto mais uma restrição da resposta pública, abrindo ainda mais caminho aos lucrativos interesses privados nesta área", lê-se na nota.

O PCP adverte que, "a coberto da decisão supostamente técnica da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e com o pretexto da realização de obras, o Governo prepara-se para encerrar um dos maiores serviços desta especialidade durante um longo período, na melhor das hipóteses até ao início de 2025".

Apesar de reconhecer que é necessária a "requalificação do serviço de obstetrícia", o PCP critica as obras planeadas, considerando que "não correspondem ao conjunto das necessidades há muito recenseadas" e não "equacionaram uma solução, que seria possível, de instalações provisórias" que mantivessem os serviços a funcionar.

"Como era previsível, a integração de uma equipa como a do Hospital de Santa Maria noutro hospital da cidade de Lisboa revela-se um processo de grande complexidade e que poderá traduzir-se no abandono do SNS por mais um conjunto significativo de médicos desta área", alerta-se.

O partido salienta que "foram conhecidas nos últimos dias as preocupações da esmagadora maioria dos médicos do serviço em causa com esta concentração", em particular com a "insuficiente capacidade das instalações do Hospital S. Francisco Xavier para acolher a totalidade dos partos das duas unidades".

Segundo o PCP, "exige-se outra política de saúde, em particular na saúde materno-infantil, que invista no SNS, contrariando a destruição contínua levada a cabo pelo Governo".

"Não é com privatização dos nascimentos que se resolvem os problemas da população e em particular das grávidas e das crianças; é sim com o reforço do SNS", lê-se.

Em 25 de maio, a Direção Executiva do SNS anunciou que os blocos de partos dos hospitais de Santa Maria e das Caldas da Rainha vão fechar para obras no verão.

Durante o encerramento do bloco de Santa Maria (Lisboa), nos meses de agosto e setembro, os serviços ficarão concentrados no Hospital S. Francisco Xavier (Centro Hospitalar Lisboa Ocidental), que encerrava de forma rotativa aos fins de semana e, a partir de 01 de agosto, volta a funcionar de forma ininterrupta sete dias por semana.