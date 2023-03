PCP apresenta propostas para a Defesa Nacional do país

Foto: António Pedro Santos - Lusa

O secretário-geral do Partido Comunista Português diz que está em curso uma tentativa de condicionar a estratégia de Defesa Nacional do país e que os compromissos externos estão a reduzir as opções da política de defesa. Paulo Raimundo apresentou as propostas dos comunistas no âmbito do Conceito Estratégico de Defesa Nacional e insistiu na ideia de que Portugal e Bruxelas continuam a agir, a reboque, das decisões norte-americanas.