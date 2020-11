PCP com PR reafirma que está contra o estado de emergência

No final do encontro com o Presidente da República, Jerónimo de Sousa afirmou que se "demonstrou a razão que tínhamos em votar contra as medidas". O secretário-geral do PCP disse que este não é o caminho e que as "consequências para os trabalhadores" foram enormes, "com salários cortados e micro e PME numa situação dramática".