PCP contra estado de emergência: "Medidas estão a empurrar milhões de portugueses para o desemprego"

O Partido Comunista continua a opor-se à renovação do estado de emergência, tal como se opôs à sua declaração há 15 dias. Para o PCP, "as medidas restritivas estão a empurrar milhões de portugueses para o desemprego, a pobreza, o endividamento, a incerteza e a insegurança quanto ao futuro".