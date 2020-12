PCP contra renovação do estado de emergência mas com apelo a vacinação

Jerónimo de Sousa reafirmou a posição do PCP em relação ao estado de emergência, com a indicação do voto contra. O secretário-geral do PCP afirmou ainda, no final do encontro com o Presidente da República, sobre as vacinação, que "havendo garantia e sustentação cientifica é importante tomá-la". Jerónimo de Sousa disse ainda que não se pode "esquecer neste período outras patologias. Verificamos o adiamento sistemático de consultas e exames. Isto envolve centenas de milhares de portugueses".