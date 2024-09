PCP defende a criação de uma rede pública de creches

O deputado Alfredo Maia, ouvido pela Antena 1, salienta que uma rede pública de creches deve ser um direito assegurado a todas as crianças e explica a proposta do PCP.O que está em causa são opções meramente opções políticas, refere o deputado.Por exemplo, o Chega quer alterar as regras de inscrição no programa "Creche Feliz", dando prioridade a crianças com pais trabalhadores - em detrimento dos desempregados - uma recomendação idêntica já aprovada no Parlamento dos Açores.