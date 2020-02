PCP discorda de alteração da data das eleições legislativas

O deputado António Filipe relembrou que já se realizaram eleições em outubro e noutras alturas do ano e existem mecanismos constitucionais para resolver os problemas causados.



Para o PCP o orçamento entrar em vigor nos primeiros meses do ano não é um problema.



O Presidente da República tinha sugerido aos partidos que ponderassem uma alteração da lei para que as eleições legislativas se realizem normalmente em maio ou junho, de modo a evitar atrasos na entrada em vigor do Orçamento do Estado.



António Filipe diz que se o orçamento não entrar em vigor a 1 de Janeiro, isso é resolvido através dos duodécimos.