PCP inicia jornadas parlamentares com o foco no aumento dos preços e na saúde

As jornadas parlamentares dos comunistas realizam-se com o lema “”.Como é habitual, os deputados são divididos em grupos para visitas e reuniões em vários setores de atividade, privilegiando encontros com trabalhadores, reformados e reuniões ou sessões públicas, começando com contactos com os operários da empresa automóvel Autoeuropa, em Palmela.Na sexta-feira, em conferência de imprensa na Assembleia da República, a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, disse que o partido vai “”.Os serviços de saúde são o segundo tema destas jornadas. Face às “”, o PCP exige que sejam garantidos médicos e enfermeiros de família, assim como “o adequado funcionamento de todos os serviços públicos de saúde”.As intervenções do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, e da líder parlamentar marcam o arranque das jornadas comunistas, numa sessão na Pousada de Palmela, em que os primeiros meses da governação do PS com maioria absoluta no parlamento deverão ser avaliados.Ao início da tarde, a líder do grupo parlamentar do PCP, acompanhada pelos deputados Alma Rivera, Diana Ferreira, Bruno Dias e João Dias - assim como pelos dirigentes do partido e ex-deputados António Filipe e Duarte Alves – visita a Autoeuropa para um contacto com os trabalhadores daquele complexo.Pelas 16h00, Paula Santos e uma comitiva de elementos do partido têm um encontro com órgãos que representam os trabalhadores do concelho de Palmela.A líder parlamentar encerra o primeiro dia com uma sessão pública sobre o aumento do custo de vida, no Seixal, às 18h00, e outra sobre habitação, na Moita, ao início da noite.Para o segundo dia está prevista uma sessão pública, ao final da manhã, sobre o estado da saúde no país.Estas jornadas realizam-se num contexto de maioria absoluta do PS, que contrasta com os últimos seis anos, em que o PCP sustentava, por meio de negociação no parlamento, os governos do socialista António Costa.As últimas jornadas parlamentares realizaram-se nos dias 21 e 22 de junho de 2021, em toda a Área Metropolitana de Lisboa.No final das jornadas o partido apresenta as prioridades da intervenção na Assembleia da República, decorrentes da auscultação feita ao longo de dois dias, e apresenta os projetos-lei nesse sentido.