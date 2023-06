PCP interpela Governo em 28 de junho sobre "agravamento das condições de vida"

Este agendamento foi anunciado pela líder parlamentar do PCP, Paula Santos, na conferência de imprensa de apresentação das conclusões das jornadas parlamentares do partido, na Serra da Estrela.

Segundo Paula Santos, no debate agendado para 28 de junho, o PCP pretende "confrontar o Governo com as suas opções políticas, em especial com a falta de resposta aos problemas que se agravam todos os dias no país e que estão a empurrar as famílias para a pobreza".

"Pretendemos também confrontar o Governo com as crescentes dificuldades das populações no acesso a serviços públicos que garantam, com qualidade e em condições de igualdade, a efetivação de direitos sociais fundamentais constitucionalmente consagrados", sublinhou.

A líder parlamentar do PCP destacou em particular que o partido vai questionar o executivo sobre "as dificuldades no acesso à saúde por falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e no acesso à habitação por falta de políticas públicas que o promovam".

"São áreas críticas em que o PCP não deixará de confrontar o Governo com as suas responsabilidades", referiu.

Questionado sobre que membro do Governo é que o PCP gostaria que estivesse presente no debate parlamentar, Paula Santos respondeu que, neste debate, vão ser abordadas questões que se prendem com os salários, mas também com o desenvolvimento no plano económico ou serviços públicos.

"Há aqui várias matérias em que entendemos que vários membros do Governo devem estar presentes neste debate", disse.