PCP junta-se a BE na condenação de conferência de extrema-direita

“O PCP repudia a realização em Portugal de uma denominada conferência nacionalista, anunciada para o próximo dia 10 de agosto”, lê-se em comunicado.O partido Livre criticou as autoridades por não impedirem “a realização da conferência, não obstante a Constituição e as leis da República Portuguesa proibirem a existência de organizações de cariz fascista”.





Para o partido, “a realização de tal evento, no ano em que se comemoram os 45 anos da Revolução de Abril, é uma ofensa aos que durante décadas se bateram pela liberdade e a democracia e em vários casos, nomeadamente militantes comunistas, pagaram com a própria vida”.



Os comunistas concluem o texto sublinhando “os valores progressistas constantes na Constituição da República de rejeição do racismo e xenofobia e de estruturas que perfilhem a ideologia fascista”.



Na terça-feira, o Bloco de Esquerda havia já repudiado a iniciativa do movimento chefiado por Mário Machado, antigo número um do grupo neonazi Hammerskins Portugal, condenado por crimes de cunho racial.



“O Bloco de Esquerda repudia a realização desta reunião e considera que ela deve ser impedida pelas autoridades portuguesas”, propugnou o partido de Catarina Martins, para acrescentar que a conferência “visa promover organizações cujos membros se distinguem no apelo à violência racista”.



Mais de seis dezenas de movimentos antifascistas – 28 portugueses e 37 internacionais – assinaram um manifesto de rejeição da conferência da Nova Ordem Social.



“Intensa difusão de propaganda”



A União de Resistentes Antifascistas Portugueses classificou a conferência nacionalista como “um insulto ao povo português que, em abril de 1974, derrubou a ditadura fascista”.

, que contará com a presença de forças partidárias de esquerda; uma petição pública eletrónica desta plataforma somava na terça-feira mais de 5800 assinaturas.A organização da conferência só deverá tornar público o local do evento no próprio dia. O início está previsto para as 14h00 de sábado. Além de Mário Machado, está confirmada a participação de outros rostos europeus da extrema-direita, nomeadamente Josele Sanchez, de Espanha, Adrianna Gasiorek, da Polónia, Blagovest Asenov, da Bulgária, a italiana Francesca Rizzi, o alemão Mattias Deyda e Yvan Benedetti, de França.