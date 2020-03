PCP promete apoio a Governo para ajudar a "dobrar a curva" do surto

Lisboa, 12 mar 2020 (Lusa) -- O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, garantiu hoje o apoio dos comunistas às medidas do Governo, apesar de ter algumas dúvidas, para combater e "dobrar esta curva" do surto de Covid-19.