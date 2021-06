PDM do Porto aprovado com votos contra do PS, BE, CDU e PAN

Durante a discussão do documento, o presidente da Câmara Municipal do Porto, o independente Rui Moreira, destacou o debate em torno do mesmo, sobretudo as 403 participações recebidas, depois de alguns partidos terem falado em "falta de debate democrático".", afirmou Moreira, que lembrou as mais de 35 reuniões públicas nas uniões de freguesia.





Diferentes leituras do documento







Destas 403 participações em âmbito de consulta pública, apenas foram acolhidas integralmente 10% dos contributos, algo "preocupante", entendeu a deputada do PAN."A proposta do plano aqui hoje apresentada corresponde, portanto, a 90% da visão, dos interesses, dos desejos e das orientações do pelouro e do executivo municipal", considerou Bebiana Cunha.Já a deputada do Bloco de Esquerda (BE) Susana Constante Pereira classificou o PDM como "unipessoal e limitado a Rui Moreira"."Este PDM cinge-se à visão do presidente da câmara e do seu movimento e condicionará a vida das próximas três gerações da cidade", vincou.Além de criticar o atraso na elaboração deste documento, Rui Sá, da CDU, apontou também a falta de diálogo da autarquia com os municípios vizinhos para um planeamento conjunto.A esta "falha", o comunista acrescentou algumas relacionadas com a habitação, mobilidade ou desenvolvimento urbano.A deputada Cláudia Santos, do PS, assumiu estar de acordo com os objetivos definidos no plano."Contudo, questão diferente é tentar perceber se os objetivos definidos com a programação elencada serão ou não atingidos", sublinhou.Também o social-democrata Alberto Machado considerou os cinco grandes eixos em que o PDM assenta, nomeadamente economia e emprego, identidade e património, habitação, mobilidade e ambiente, "consensuais", mas criticou o facto de não estarem traduzidos no documento medidas concertadas para os alcançar.O deputado do PSD apontou também outra preocupação: o "excessivo recurso ao financiamento bancário" para concretizar o PDM.Já a deputada eleita pelo Movimento de Rui Moreira Carla Afonso Leitão referiu que o PDM, não podendo prever todo o futuro, pode ser resumido a uma única palavra: catalisador.

"Catalisador de fatores de sustentabilidade, bem-estar, coesão, investimento, resiliência e confiança", concluiu.