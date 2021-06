Pediatria de Leiria cria novas valências na consulta e alarga hospital de dia

"Esta é a primeira alteração estrutural da Pediatria desde a abertura do Hospital de Santo André (HSA) em 1995", disse à agência Lusa o presidente do conselho de administração, Licínio de Carvalho, ao referir que a empreitada resulta de um investimento total de cerca de 665 mil euros, "que inclui o custo de cerca de 590 mil euros em obras e cerca de 73 mil euros em equipamentos".

A diretora do serviço de Pediatria, Lina Winckler, acrescentou à Lusa que, "sendo o espaço maior do que aquele que está disponível até este momento, irá permitir a criação de novas valências na Consulta Externa, um alargamento do Hospital de Dia Pediátrico e o crescimento das áreas relativas ao Desenvolvimento e Neuropediatria".

A remodelação, que deverá estar concluída em setembro, contempla a "construção de um novo espaço de ambulatório, com a conversão da área de pais/familiares e parte da enfermaria", informou Licínio de Carvalho.

O objetivo será concentrar num único espaço parte da resposta pediátrica, cujo serviço se situa no piso 1 da Torre Poente no HSA, onde estão as enfermarias de Pediatria e a Unidade de Cuidados Especiais Pediátricos.

"Estão a ser remodeladas as instalações para a consulta de Pediatria, criando um serviço autónomo e funcional, dotado de recursos humanos, tecnológicos e materiais para este tipo de atividade assistencial", explicou Licínio de Carvalho, referindo que o atual setor da Consulta Externa utilizado pela Pediatria "ficará liberto para outras especialidades, com a abertura do novo espaço de ambulatório, prevista para 1 de setembro de 2021".

A empreitada de reorganização estrutural do Serviço de Pediatria, que teve início em 14 de dezembro de 2020, "resultará na disponibilização de 18 gabinetes médicos, sala de pessoal, três salas de enfermagem, uma sala de registos, sujos e limpos, espaço para resíduos, quatro arrumos, uma sala de espera, três quartos de pais, uma zona infantil, secretaria e instalações sanitárias".

"Este novo espaço, além de uma maior proximidade com os profissionais da área da Pediatria que trabalham nos outros setores, junta também num mesmo piso a maioria dos setores de cuidados à criança", destacou Lina Winckler.

Além do HSA, o Centro Hospitalar de Leiria integra o Hospital Distrital de Pombal e o Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira, que dá resposta a cerca de 400 mil habitantes, incluindo, pela sua proximidade, utentes do concelho de Ourém, no distrito de Santarém.