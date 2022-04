Pedido de extradição. João Rendeiro diz que não volta para Portugal

À RTP, June Marques afirmou que voltou a visitar o antigo presidente do BPP na prisão esta terça feira.



A defesa teve hoje acesso ao processo de extradição e levou-o até João Rendeiro.



O Ministério Público sul-africano recebeu no dia 25 de março, por via diplomática, a documentação das autoridades portuguesas.



Em maio é dado o próximo passo no processo de extradição.



No dia 20 está marcada uma sessão para definir todos os detalhes do julgamento, incluindo a lista de testemunhas.



A decisão será tomada no tribunal de Verulam.



A extradição será analisada entre os dia 13 e 30 de junho.