Pedido levantamento de imunidade a Cristóvão Norte

Em causa está o facto de o deputado do PSD ter assistido, no ano passado, a um jogo do Europeu de França a convite da Galp.



O deputado não quer comentar esta decisão e remete para as declarações que fez há um ano. Na altura alegou que aceitou o convite de um amigo que é funcionário da empresa. E que não foi um convite institucional.



O Ministério Público confirmou também que procedeu ao interrogatório como arguidos dos três ex-secretários de Estado, também no âmbito deste inquérito. Encontram-se sujeitos a termo de identidade e residência.