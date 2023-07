Pedidos de interrupção voluntária da gravidez triplicaram no Hospital de São João

A responsável pelas consultas de IVG desta unidade hospitalar, Antónia Costa, refere que cada vez mais os pedidos surgem de cidadãos estrangeiros, provenientes da América do Sul, dos países de leste e asiáticos.Numa altura em que o recurso ao aborto tem estado a aumentar, em vários países europeus, Antónia Costa confirma que essa tendência também é notória no Hospital de São João.A responsável diz que uma das possíveis explicações para este aumento acentuado do número de pedidos é o facto de as mulheres estarem a enfrentar cada vez mais dificuldades para aceder às consultas de planeamento familiar nos centros de saúde.