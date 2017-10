Peditório da Liga Contra o Cancro pode não se realizar em algumas localidades

Lusa30 Out, 2017, 15:57 | País

Em declarações à agência Lusa, Carlos Freire de Oliveira explicou que, nas localidades afetadas pelos trágicos incêndios de junho e de outubro, "ficará ao critério de cada grupo de voluntariado fazer, ou não, o peditório", que decorre entre quarta-feira e domingo.

"Atendendo à situação catastrófica que se viveu na região Centro, tivemos que ouvir os nossos voluntários, para auscultar a sua disponibilidade", contou.

Segundo o responsável, por exemplo, um dos grupos disse "não ter condições anímicas, nem as populações, para desencadear um peditório".

"Outro grupo entendeu que as zonas urbanas têm condições, mas que as rurais, mais atingidas, não. E ainda há a situação particular das empresas que também foram afetadas", acrescentou.

Por isso, o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro entendeu que o melhor era deixar a decisão de realizar ou não o peditório a cada grupo, apesar de o seu cancelamento nalgumas localidades ir ter "consequências graves".

"Vai baixar significativamente a verba total que esperávamos angariar, que tem aumentado progressivamente", afirmou Carlos Freire de Oliveira, estimando uma quebra de cerca de 20%.

No ano passado, foram angariados cerca de 500 mil euros no peditório. Esta verba é canalizada para o apoio de doentes com cancro e seus familiares.

Como este é um apoio que a Liga não pode deixar de prestar, Carlos Freire de Oliveira apelou à solidariedade daqueles que não foram atingidos pelos incêndios, pedindo que reforcem a verba oferecida.

"Se no ano passado deram um euro e este ano derem 1,20 euro já vai compensar o facto de quem foi atingido pelos incêndios não dar", frisou.

O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro está também disponível para ajudar os doentes que tenham sido afetados pelos fogos, dando as verbas diretamente e informando as respetivas Câmaras.