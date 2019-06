Pedreiras de Borba. Familiares das vítimas aceitam indemnização

O valor vai ser repartido pelos 19 familiares e herdeiros das vítimas mortais do acidente na antiga estrada nacional 255, em Borba.



O acidente em novembro do ano passado causou a morte de dois operários de uma pedreira e de outros três homens, que seguiam em duas viaturas automóveis no troço da estrada que ruiu.



A provedora já enviou as propostas ao primeiro-ministro para que se proceda ao pagamento das indemnizações.



A investigação do Ministério Público ainda está a decorrer.