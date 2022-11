Pedro Adão e Silva apresenta orçamento para a Cultura

De acordo com os números do Governo, os 504,3 milhões de euros de despesa do Ministério da Cultura, prevista para os organismos do setor, no próximo ano, representam pouco mais de 0,28% da despesa total consolidada da administração central.De acordo com o quadro da despesa consolidada por programas orçamentais, publicado no relatório que acompanha a proposta de lei do Orçamento do Estado (OE) para 2023, a despesa prevista da administração central ascende a 177,473 mil milhões de euros, o que situa o orçamento do Ministério da Cultura, para os cerca de 20 organismos tutelados, sem RTP, em 0,284% daquele valor.Desde o anúncio das primeiros cinco de seis áreas do programa de apoio sustentado da Direção-Geral das Artes que surgiu contestação, sob críticas de que a vertente bienal dos apoios sofreu uma “razia” face à quadrienal.