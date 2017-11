Pedro Dias "vai falar durante o julgamento", confirma advogada

Foto: Paulo Novais - Lusa

"Vem, vai ser presente a julgamento, os guardas prisionais vão trazê-lo e o julgamento vai-se iniciar", confirmou a advogada do homem acusado dos crimes de Aguiar da Beira à chegada ao Tribunal da Guarda.



Mónica Quintela confirmou ainda que "Pedro Dias vai falar durante o julgamento", sem contudo poder adiantar se o fará durante a sessão desta sexta-feira.A advogada preferiu não revelar se vai declarar inocente o seu cliente, preferindo aguardar pela "produção de prova" durante o julgamento.



Pedro Dias é acusado do homicídio de três pessoas e de outros crimes, entre os quais roubo e sequestro. O processo conta com 76 testemunhas por parte da acusação. Estão agendadas 24 sessões e o julgamento deverá prolongar-se até janeiro.



"A expectativa que a defesa tem, sobre este julgamento, é que se faça luz sobre o que aconteceu naquela fatídica noite. Que se esclareça o que aconteceu e porque aconteceu", referiu a advogada ao chegar ao Tribunal. "Isto é muito importante", sublinhou.



"Queremos deixar aqui bem claro o nosso tributo e a nossa homenagem às vítimas e seu familiares, que isto fique bem claro", fez questão de dizer Mónica Quintela.



"O que se pretende com este julgamento é que se esclareça o que se passou naquela noite, que seja feito um julgamento dentro de um Estado de Direito, de um arguido que se vai submetido ao julgamento com todas as regras", disse.



Para Mónica Quintela, é ainda "muito importante" a presença de Pedro Dias esta sexta-feira em tribunal e que o arguido assista ao julgamento "desde o princípio até ao fim".