Pedro Nuno Santos defende que banca deve suportar impacto das taxas na habitação

Rafael Marchante - Reuters

Para o ex-ministro, estas instituições deveriam ser chamadas a contribuir para um alívio das dificuldades dos clientes.



A ideia defendida por Pedro Nuno Santos, na SIC Notícias, agora como comentador, onde também garantiu que não será oposição a António Costa, no PS, afastando-se de uma candidatura às eleições europeias do próximo ano.



Em relação à TAP, Pedro Nuno Santos também defendeu que o Estado deveria manter a maioria do capital da companhia aérea, ao contrário da ideia do Governo de privatizar a empresa aérea.