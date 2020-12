Pedro Nuno Santos diz que é possível cortar mais nos salários da TAP para evitar mais despedimentos

O Governo está disponível para aceitar cortes maiores nos vencimentos dos trabalhadores da TAP, em alternativa ao despedimento, mas rejeita a possibilidade de tornar essa exceção numa regra porque, de futuro, quem for contratado para a TAP terá menos ordenado e menos regalias.













Como alternativa ao despedimento, o Plano de Reestruturação prevê trabalho em part time; rescisão por mútuo acordo; licença sem vencimento e reforma antecipada. Relativamente às reformas antecipadas o ministro revelou que a medida poderá abranger 200 trabalhadores com mais de 60 anos. Pedro Nuno Santos adiantou ainda que não será necessário mudar a lei, para avançar com as reformas antecipadas, a partir do momento em que seja emitida a declaração em como a TAP está em situação económica difícil.Pedro Nuno Santos justifica que “não é um adjunto, é um Ministro da República”, que tem responsabilidades e contas a prestar ao povo português e direito a dizer o que pensa sobre o assunto. Apesar das divergências com o PS, não vê que esta situação ponha em causa a sua permanência no governo.E sobre o risco do plano de reestruturação poder não ser aprovado no Parlamento, o ministro afirma: "Tenho muitas dúvidas, muitas mesmo, que algum partido, tanto à esquerda como no centro-direita, se pudesse apresentar perante o pais como tendo deixado cair a TAP”.Nesta entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, o ministro revelou ainda que mesmo que Bruxelas aceitasse ajudar a TAP, no âmbito das medidas de apoio às empresas afetadas pela pandemia, "seria inútil" porque o plano de restruturação continuava a ser necessário e com as mesmas exigências.A restruturação, garante o ministro, será feita para que se consiga adaptar a TAP à recuperação da economia.