Pedro Nuno Santos explica problemas nos aeroportos de Lisboa e do Porto

Em causa está a classificação do "site" alemão AirHelp, que divulga anualmente um ranking mundial dos aeroportos, no qual o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, surge na 132.ª posição, com uma avaliação geral de 5.76 em 10 pontos, entre os 132 aeroportos avaliados, ou seja, em último lugar.Já o Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, aparece como o oitavo pior, com uma pontuação geral de 6.46.Foram já ouvidos o presidente do Conselho de Administração da ANA – Aeroportos de Portugal, que pertence ao grupo francês Vinci, José Luís Arnaut, e o presidente da Comissão Executiva, Thierry Ligonnière, que defenderam que a elaboração daquela classificação assenta num conjunto de critérios desatualizados, de 2018, sem indicação da amostragem, da representatividade ou da metodologia.Em Portugal, o aeroporto Humberto Delgado, tem sido especialmente afetado, com dezenas de cancelamentos diários na última semana.