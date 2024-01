Pedro Nuno Santos quer reconquistar portugueses não satisfeitos com o trabalho do PS

Foto: Paulo Novais - Lusa

Na comissão política socialista, este sábado em Coimbra, já deu a receita para tentar conseguir isso.

Pedro Nuno Santos que anunciou que na próxima semana quer receber as forças de segurança, para continuar o trabalho feito pelo Governo para resolver os problemas da PSP e da GNR.



Nesta reunião da comissão política já foi votada a lista para o secretariado-geral do partido, com mais de 90 por cento dos votos.



A ministra Mariana Vieira da Silva e o secretário de Estado António Mendonça Mendes vão fazer parte da direção do Partido Socialista.



Nas escolhas de Pedro Nuno Santos estão ainda nomes como Alexandra Leitão, Duarte Cordeiro, a ministra da Habitação, Marina Gonçalves e o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo.



Manuel Alegre também foi eleito presidente honorário do Partido Socialista com 95 por cento.