Pedro Nuno Santos recusa mais adiamentos do novo aeroporto

"Para um país periférico como Portugal o investimento aeroportuário, o novo aeroporto na região de Lisboa, é determinante, é crítico para que o nosso povo possa viver melhor", afirmou o ministro numa audição conjunta nas comissões parlamentares de Orçamento e Finanças e de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).



Pedro Nuno Santos salientou que o atual aeroporto de Lisboa não tem capacidade para receber todos os voos e que a localização da nova infraestrutura no Montijo é a solução.



A ANA Aeroportos, empresa que gere os aeroportos nacionais, tem de cumprir as exigências impostas pela Agência Portuguesa do Ambiente para a construção do novo aeroporto do Montijo.



O aviso deixado pelo ministro e aqui reproduzido pelo jornalista João Vasco.



Um aviso do ministro pedro Nuno santos, depois de no final do ano passado a Agência Portuguesa do Ambiente ter exigido um pacote de medidas de minimização e compensação ambiental que ultrapassa os 48 milhões de euros.



A ANA concorda com as medidas mas pediu mais tempo para avaliar algumas condições.