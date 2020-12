Pedro Passos Coelho acusa Governo de "passa culpas" na morte no SEF

O antigo Primeiro-Ministro considerou incompreensível a inação dos governantes perante os factos conhecidos sobre a morte de um cidadão ucraniano nas instalações do SEF, dizendo que o governo anda no jogo do passa-culpas e a tentar disfarçar o indisfarçável.



Passos Coelho disse ainda que o governo se prepara para injetar na TAP dinheiro que falta na saúde, na educação e na ajuda à economia, e que mostra falta de respeito pelos contribuintes.