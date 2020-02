Pedro Proença diz que os atos de racismo envergonham o futebol

O presidente do organismo, Pedro Proença, em declarações à agência Lusa, diz que a questão do racismo está incluída no combate que a liga está a fazer à violência no desporto.



O presidente da liga fez também questão de diferenciar a grandeza da instituição Vitória Sport Clube que não deve ser confundida com as atitudes de alguns adeptos que não têm lugar no futebol e no desporto.